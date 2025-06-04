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АСВ направит на расчеты с кредиторами банка БКФ более 800 миллионов рублей
АСВ направит на расчеты с кредиторами банка БКФ более 800 миллионов рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
АСВ направит на расчеты с кредиторами банка БКФ более 800 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Банка корпоративного финансирования" (БКФ) более 800 миллионов рублей,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:59+0300
2025-06-04T15:59+0300
2025-06-04T15:59+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Банка корпоративного финансирования" (БКФ) более 800 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале АСВ. "АСВ дополнительно направит 810,98 миллиона рублей на расчеты с кредиторами ООО "Банк БКФ" (город Москва). В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 99% суммы установленных требований объемом 2,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и погашения задолженности заемщиками кредитной организации. Выплаты начнутся 16 июня 2025 года. ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году.
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финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, бкф
Экономика, Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, БКФ
АСВ направит на расчеты с кредиторами банка БКФ более 800 миллионов рублей
АСВ дополнительно направит на расчеты с кредиторами БКФ более 800 миллионов руб
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит на расчеты с кредиторами "Банка корпоративного финансирования" (БКФ) более 800 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале АСВ.
"АСВ дополнительно направит 810,98 миллиона рублей на расчеты с кредиторами ООО "Банк БКФ" (город Москва). В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 99% суммы установленных требований объемом 2,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг и погашения задолженности заемщиками кредитной организации. Выплаты начнутся 16 июня 2025 года.
ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж.
БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году.
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