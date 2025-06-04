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На Западе сделали тяжелое заявление после атак Киева на аэродромы - 04.06.2025, ПРАЙМ
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На Западе сделали тяжелое заявление после атак Киева на аэродромы
На Западе сделали тяжелое заявление после атак Киева на аэродромы - 04.06.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое заявление после атак Киева на аэродромы
Террористические атаки киевского режима по российским аэродромам не повлияли на превосходство России на фронте. Об этом говорится в материале издания Politico. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:08+0300
2025-06-04T09:08+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Террористические атаки киевского режима по российским аэродромам не повлияли на превосходство России на фронте. Об этом говорится в материале издания Politico."По сути, расчеты не в пользу Украины", — сказано в тексте публикации.Авторы материала также обратили внимание, что украинская сторона сталкивается с затруднениями в противостоянии с ВС России в воздухе на фоне наращивания Москвой производства беспилотников и баллистических ракет.Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.
https://1prime.ru/20250603/ataka-858167665.html
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украина, россия, запад
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
09:08 04.06.2025
 
На Западе сделали тяжелое заявление после атак Киева на аэродромы

Politico: атаки Украины на аэродромы не повлияли на преимущество России в СВО

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛетно-тактические учения в Приморском крае
Летно-тактические учения в Приморском крае - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Террористические атаки киевского режима по российским аэродромам не повлияли на превосходство России на фронте. Об этом говорится в материале издания Politico.
"По сути, расчеты не в пользу Украины", — сказано в тексте публикации.
Авторы материала также обратили внимание, что украинская сторона сталкивается с затруднениями в противостоянии с ВС России в воздухе на фоне наращивания Москвой производства беспилотников и баллистических ракет.
Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.
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