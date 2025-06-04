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Фондовые индексы АТР растут во главе с южнокорейским KOSPI

Фондовые индексы АТР растут во главе с южнокорейским KOSPI - 04.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут во главе с южнокорейским KOSPI

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду утром, южнокорейский индекс KOSPI поднимается почти на 2,5% после итогов выборов... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:22+0300

2025-06-04T08:22+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду утром, южнокорейский индекс KOSPI поднимается почти на 2,5% после итогов выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43%, до 3 376,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 1 998,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,79%, до 23 699 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,71%, до 8 526,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,79%, до 37 744,5 пункта. Южнокорейский KOSPI в то же время рос на 2,45%, до 2 765,07 пункта. Во вторник были подведены итоги выборов президента в Южной Корее. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента страны по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК). "Мы начнем с восстановления благосостояния людей и оживления экономики. Мы возродим благотворный цикл развития экономики, используя национальный бюджет в качестве катализатора", - цитирует агентство Блумберг отрывок из речи избранного президента Ли Чжэ Мёна на церемонии инаугурации.

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, kospi