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Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов

Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов - 04.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду выросли на итогах выборов в Южной Корее, после публикации макростатистики и вслед за... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:58+0300

2025-06-04T12:58+0300

2025-06-04T12:58+0300

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kospi

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду выросли на итогах выборов в Южной Корее, после публикации макростатистики и вслед за индексами США, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42% - до 3 376,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,92%, до 1 999,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,6%, до 23 654,03 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,66% - до 2 770,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 8 541,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,8%, до 37 747,45 пункта. Лидером роста стал южнокорейский рынок. Во вторник были подведены итоги выборов президента в Южной Корее. Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента страны по результатам обработки 100% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея (ЦИК). Рынки также оценивают макростатистику. Годовая инфляция в Южной Корее в мае замедлилась до 1,9% с 2,1%, ожидалось сохранение темпов инфляции. В месячном выражении цены опустились на 0,1% после роста также на 0,1%, аналитики также ожидали сохранения динамики. ВВП Австралии вырос в первом квартале на 0,2% в квартально выражении после роста на 0,6% кварталом ранее, прогноз предполагал рост на 0,4%. Годовой рост составил 1,3% при прогнозе увеличения на 1,5%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по окончательной оценке, в мае снизился до 50,5 пункта с 51 пункта в апреле, предварительная оценка составляла 50,6 пункта. PMI услуг Австралии сократился до 50,6 пункта с 51 пункта, что выше предварительной оценки в 50,5 пункта. Композитный PMI Японии в мае, по окончательной оценке, снизился до 50,2 пункта с 51,2 пункта в апреле, предварительно показатель оценивался в 49,8 пункта. PMI услуг страны уменьшился до 51 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее при предварительной оценке в 50,8 пункта. Поддержала торги и динамика бирж США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,81%.

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рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, kospi