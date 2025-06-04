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"АвтоВАЗ" внедрит отечественную платформу для управления бизнес-процессами
"АвтоВАЗ" внедрит отечественную платформу для управления бизнес-процессами - 04.06.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" внедрит отечественную платформу для управления бизнес-процессами
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перейдет на использование импортозамещенного решения в области управления бизнес-процессами на базе продуктов... | 04.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перейдет на использование импортозамещенного решения в области управления бизнес-процессами на базе продуктов корпорации "Галактика", сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа". "Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе "АвтоВАЗ" и технологический лидер в сфере ERP - корпорация "Галактика" подписали долгосрочное соглашение о партнерстве... В рамках соглашения стороны договорились о реализации комплексных решений на базе продуктов "Галактика ERP", "Галактика ЕАМ", включая автоматизацию планирования потребностей производства и ТОиР, цифровизацию финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении. Также будет осуществляться макетирование и настройка демонстрации системы управления кадровыми ресурсами на базе "Галактика ERP HR". Уточняется, что первым этапом в рамках данного проекта стала цифровизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Лада Ижевск". "Стратегическое партнерство с "Галактикой" предоставляет нам новые, расширенные возможности при реализации дорожной карты цифровизации предприятий и станет основой для внедрения масштабных автоматизированных процессов, повышающих эффективность производства", - отметил директор по информационным системам АО "АвтоВАЗ" Алексей Горбунов. Партнерство также предполагает обучение специалистов "АвтоВАЗа" в центре развития компетенций "Галактики". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025 поставил вопрос о необходимости импортозамещения ERP - комплексных программ для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Такие системы используются крупнейшими компаниями во всех отраслях, причем до сих пор чаще всего используются продукты немецкой компании SAP, которая перестала работать в России.
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РОССИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, РФ, Михаил Мишустин, АвтоВАЗ, SAP
"АвтоВАЗ" внедрит отечественную платформу для управления бизнес-процессами
"АвтоВАЗ" внедрит отечественную платформу для управления бизнес-процессами "Галактика"
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перейдет на использование импортозамещенного решения в области управления бизнес-процессами на базе продуктов корпорации "Галактика", сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
"Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе "АвтоВАЗ" и технологический лидер в сфере ERP - корпорация "Галактика" подписали долгосрочное соглашение о партнерстве... В рамках соглашения стороны договорились о реализации комплексных решений на базе продуктов "Галактика ERP", "Галактика ЕАМ", включая автоматизацию планирования потребностей производства и ТОиР, цифровизацию финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
Также будет осуществляться макетирование и настройка демонстрации системы управления кадровыми ресурсами на базе "Галактика ERP HR". Уточняется, что первым этапом в рамках данного проекта стала цифровизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Лада Ижевск".
"Стратегическое партнерство с "Галактикой" предоставляет нам новые, расширенные возможности при реализации дорожной карты цифровизации предприятий и станет основой для внедрения масштабных автоматизированных процессов, повышающих эффективность производства", - отметил директор по информационным системам АО "АвтоВАЗ" Алексей Горбунов.
Партнерство также предполагает обучение специалистов "АвтоВАЗа" в центре развития компетенций "Галактики".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025 поставил вопрос о необходимости импортозамещения ERP - комплексных программ для автоматизации бизнес-процессов предприятий. Такие системы используются крупнейшими компаниями во всех отраслях, причем до сих пор чаще всего используются продукты немецкой компании SAP, которая перестала работать в России.
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