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Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины
Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:31+0300
2025-06-04T16:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала разработать план по их возвращению на Украину. "ЕК предлагает продлить меры по временной защите еще на год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комиссии. Кроме того, предлагается разработать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище автоматически. "ЕК предлагает государствам-членам скоординировано подготовиться к переходному периоду в вопросе прекращения действия временных мер защиты, разработав рекомендации Совета ЕС", - говорится в документе. Эти меры должны отвечать интересам проживающих в ЕС граждан Украины, а также учитывать потребности при восстановлении этой страны. В частности, ЕС может поддержать добровольный отъезд беженцев оттуда и их реинтеграцию на родине.
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финансы, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Финансы, УКРАИНА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
16:31 04.06.2025
 
Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины

Еврокомиссия предложила продлить прием беженцев с Украины до 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза продлить статус временной защиты для украинских беженцев на один год - до 4 марта 2027 года, а также призвала разработать план по их возвращению на Украину.
"ЕК предлагает продлить меры по временной защите еще на год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комиссии.
Кроме того, предлагается разработать стратегию на период после прекращения действия этих мер, которые пока позволяют жителям Украины получать убежище автоматически. "ЕК предлагает государствам-членам скоординировано подготовиться к переходному периоду в вопросе прекращения действия временных мер защиты, разработав рекомендации Совета ЕС", - говорится в документе. Эти меры должны отвечать интересам проживающих в ЕС граждан Украины, а также учитывать потребности при восстановлении этой страны. В частности, ЕС может поддержать добровольный отъезд беженцев оттуда и их реинтеграцию на родине.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам
14 мая, 17:17
 
ФинансыУКРАИНАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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