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Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт - 04.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

Гражданам достаточно иметь три-четыре карты для совершения операций. Иметь большее количество карт невыгодно, поскольку расходы на их обслуживание могут... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T03:03+0300

2025-06-04T03:03+0300

2025-06-04T03:03+0300

финансы

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банковские карты

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Гражданам достаточно иметь три-четыре карты для совершения операций. Иметь большее количество карт невыгодно, поскольку расходы на их обслуживание могут превышать выгоду от использования, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота.По его словам, банковские карты можно разделить на три группы — зарплатные, транзакционные и специальные.Зарплатная карта должна отвечать двум критериям. Первый — удобное расположение банкоматов для снятия наличных в случае необходимости. Второй — удобное и функциональные мобильное приложение зарплатного банка, позволяющее реализовать все потребности клиента."Далеко не всегда зарплатная карта может предоставить всю полноту привилегий и позволить накопить большое количество бонусов. Не менее половины пользователей используют вторую карту как инструмент для совершения большего объема транзакций", — указал эксперт.Основной критерий выбора транзакционной карты — большой объем кэшбэка и скидок за совершение операций. Сегодня это не менее 5 000 рублей кэшбэка за совершение рутинных операций, а также скидки и акции, часть которых находится в периметре интересов клиентов, отмечает Бархота.Для получения максимальной выгоды некоторые граждане используют в качестве транзакционной карты не дебетовую, а кредитную, погашая задолженность в льготный период. В этом случае программа лояльности от банка может быть еще более щедрой, отметил эксперт.Специальная карта позволяет получить максимум выгоды при разовых специфических покупках. Например, предоставляет 20% скидку при покупке бытовой техники или обеспечивает максимальное накопление бонусных миль в случае частых путешествий и командировок. Также ее можно использовать для покупок в интернете на незнакомых сайтах. В частности, можно пополнить карту ровно на сумму предстоящей покупки и совершать операции лишь в пределах целевых границ, указал Бархота.Таким образом, рекомендуется использовать три-четыре карты в рамках вышеупомянутой классификации и ежемесячно оценивать выгоды и издержки по использованию действующей схемы."Ситуация, когда у гражданина более пяти карт, нередка. В то же время основной риск — непредвиденный рост транзакционных издержек по большинству карточных продуктов. Иными словами, большое количество карт способно создать ситуацию, при которой издержки по обладанию многими картами (плата за обслуживание) начинают превышать выгоды от их использования", — предупредил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банковские карты