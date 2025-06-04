https://1prime.ru/20250604/chatgpt-858171876.html
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт - 04.06.2025, ПРАЙМ
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт
Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T02:53+0300
2025-06-04T02:53+0300
2025-06-04T02:53+0300
технологии
общество
медси
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858171876.jpg?1748994827
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова.
"Мы совместно с "Медси" разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться", - сказала Дорохова кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Она отметила, что, согласно исследованию компании "Яков и Партнеры", около 70% опрошенных пациентов "Медси" сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации.
"Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях", — заключила Дорохова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , медси
Технологии, Общество , МЕДСИ
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт
Эксперт Дорохова: чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова.
"Мы совместно с "Медси" разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться", - сказала Дорохова кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Она отметила, что, согласно исследованию компании "Яков и Партнеры", около 70% опрошенных пациентов "Медси" сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации.
"Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях", — заключила Дорохова.