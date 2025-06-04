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Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт - 04.06.2025, ПРАЙМ
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт
Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T02:53+0300
2025-06-04T02:53+0300
технологии
общество
медси
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова. "Мы совместно с "Медси" разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться", - сказала Дорохова кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Она отметила, что, согласно исследованию компании "Яков и Партнеры", около 70% опрошенных пациентов "Медси" сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации. "Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях", — заключила Дорохова.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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40
192
40
технологии, общество , медси
Технологии, Общество , МЕДСИ
02:53 04.06.2025
 
Чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт

Эксперт Дорохова: чат-боты ChatGPT помогут людям справляться с тревогой

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова.
"Мы совместно с "Медси" разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться", - сказала Дорохова кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Она отметила, что, согласно исследованию компании "Яков и Партнеры", около 70% опрошенных пациентов "Медси" сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации.
"Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях", — заключила Дорохова.
 
ТехнологииОбществоМЕДСИ
 
 
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