https://1prime.ru/20250604/chek-858173907.html

Средний чек покупок через СБП весной 2025 года вырос на 76%

Средний чек покупок через СБП весной 2025 года вырос на 76% - 04.06.2025, ПРАЙМ

Средний чек покупок через СБП весной 2025 года вырос на 76%

Средний чек покупок через Систему быстрых платежей (СБП) весной 2025 года в России вырос на 76% - до 1795 рублей, говорится в исследовании банка "Русский... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T07:43+0300

2025-06-04T07:43+0300

2025-06-04T08:01+0300

россия

экономика

сбп

оплата через сбп

покупки в магазинах

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/09/831520940_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_bd1e9b7da282aec57964d6a3a3a0fad8.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Средний чек покупок через Систему быстрых платежей (СБП) весной 2025 года в России вырос на 76% - до 1795 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Весной 2025 года общий средний чек такой покупки вырос до 1 795 рублей с 1 016 рублей годом ранее. По данным эквайринговой сети банка, доля онлайна в покупках через СБП весной 2025 года составила 64%, а офлайна – 36%", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка "Русский Стандарт", а также были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок весной 2025 и 2024 года. Аналитики отмечают, что показатели у офлайна выросли – в аналогичном периоде 2024 года у онлайн-покупок было 81%, а офлайн – 19%. "Традиционно платежи через СБП в онлайне более популярны. Тем временем доля офлайна стабильно растет. Увеличивается число россиян, которые используют СБП для платежей во время визитов в кафе, торговые центры и супермаркеты, где с легкостью оплачивают покупки через QR-код на кассах, с помощью специальных платежных NFC-табличек в кассовых зонах", - отмечается в исследовании. По данными аналитиков, с марта по май 2025 года средний чек покупки в онлайне через СБП оказался выше, чем в офлайне – 1 971 рублей против 1 486 рублей, соответственно. При этом годом ранее по величине средней суммы, напротив, лидировал офлайн – 1 720 рублей против 877 рублей в онлайне. Согласно статистике банка, среди самых популярных категорий покупок в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне марте-мае 2025 года оказались супермаркеты, где средний чек составил 799 рублей, рестораны быстрого питания - 713 рублей и детская одежда -1 839 рулей. "В офлайне же в число популярных категорий весной 2025 года вошли супермаркеты - 592 рубля, рестораны быстрого питания - 704 рубля и книжные магазины - 885 рублей", - заключили аналитики.

https://1prime.ru/20250603/rossija-858147412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбп, оплата через сбп, покупки в магазинах