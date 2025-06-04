https://1prime.ru/20250604/chereshnya-858194156.html

Афганистан поставит в Россию черешню

Афганистан поставит в Россию черешню - 04.06.2025, ПРАЙМ

Афганистан поставит в Россию черешню

Горная афганская провинция Панджшер в течение двух недель поставит в Россию черешню от местных садоводов, ягоды отправятся в Москву и ряд других субъектов... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:47+0300

2025-06-04T15:47+0300

2025-06-04T15:47+0300

экономика

россия

афганистан

минсельхоз

черешня

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Горная афганская провинция Панджшер в течение двух недель поставит в Россию черешню от местных садоводов, ягоды отправятся в Москву и ряд других субъектов Федерации, сообщает новостной портал Tolo news. Отмечается, что в прошлые годы эти ягоды из Афганистана поставляли в основном в Пакистан и Индию, но в связи с напряженной обстановкой в этих странах нынешний урожай черешни, яблок и винограда заберут оптовики из Киргизии и Узбекистана и реэкспортируют значительную часть в Россию. "В течение двух недель черешня попадет в Россию - в Москву и другие регионы. В настоящее время начался ее экспорт из Панджшера в Центральную Азию... Если один экспортный маршрут блокируется, сразу открывается другой", - приводятся в сообщении слова панджшерского губернатора Мохаммада Аги Хакима. Как отметил глава департамента промышленности и торговли Панджшера Амин уль-Хак Мансури, местные черешня, яблоки, абрикосы и виноград отличаются высоким качеством. "Несколько оптовиков из Узбекистана и Киргизии посетили Афганистан и на встречах с местными властями заявили, что планируют закупить около 100 тонн черешни из этой провинции и экспортировать ее в ряд стран Центральной Азии и Россию. Эти торговцы также упомянули, что закупят и другую фруктово-ягодную продукцию", - отметил чиновник. По информации властей провинции, в прошлом году доходы местных садоводов от выращивания и продажи черешни превысили 5 миллионов долларов. По данным российского Минсельхоза, во многих регионах страны в нынешнем году весенние заморозки могут обусловить дефицит слив, абрикосов, персиков и черешни.

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россия, афганистан, минсельхоз, черешня