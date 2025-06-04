https://1prime.ru/20250604/congress-858201885.html

Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета, но сократят рост ВВП

Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета, но сократят рост ВВП - 04.06.2025, ПРАЙМ

Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета, но сократят рост ВВП

Введенные с января по май импортные пошлины помогут сократить федеральный дефицит бюджета США на 2,8 триллиона долларов к 2035 году, но приведут к снижению... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T19:44+0300

2025-06-04T19:44+0300

2025-06-04T19:44+0300

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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Введенные с января по май импортные пошлины помогут сократить федеральный дефицит бюджета США на 2,8 триллиона долларов к 2035 году, но приведут к снижению экономического роста и ускорению инфляции, говорится в опубликованном в среду докладе бюджетного управления американского конгресса (CBO). По оценке ведомства, только за счет увеличения поступлений от пошлин первичный дефицит бюджета сократится на 2,5 триллиона долларов, а снижение расходов на обслуживание долга — еще на 0,5 триллиона долларов. Однако с учетом ожидаемого замедления экономической активности общий эффект составит 2,8 триллиона долларов. CBO предупреждает, что из-за пошлин снизится реальный ВВП США: рост издержек, контрмеры со стороны других стран и сокращение инвестиций приведут к снижению производительности. Удар по экономике частично компенсируется тем, что снижение заимствований освободит ресурсы для частного сектора. Также ожидается рост инфляции: в 2025 и 2026 годах она в среднем увеличится на 0,4 процентного пункта ежегодно, что снизит покупательную способность американских граждан и бизнеса. Анализ был подготовлен до решений судов, вынесенных 28 и 29 мая по ряду тарифов, действующих с 13 мая. По состоянию на 4 июня соответствующие президентские указы остаются в силе и находятся на рассмотрении Апелляционного суда, отмечается в документе.

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мировая экономика, сша, вашингтон