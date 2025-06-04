https://1prime.ru/20250604/creativ-858201103.html
Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ
Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ
Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приказано увеличить число арестов, подходя к вопросу "креативно" - например, проводя арест даже при отсутствии... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T19:02+0300
2025-06-04T19:02+0300
2025-06-04T19:02+0300
мировая экономика
общество
москва
дональд трамп
ice
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/29/841492999_0:244:2401:1594_1920x0_80_0_0_e000ee8066d163d51189dc64db3dc618.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приказано увеличить число арестов, подходя к вопросу "креативно" - например, проводя арест даже при отсутствии ордера, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на письма, адресованные работникам службы. "Американским сотрудникам ICE было приказано арестовывать больше людей, даже если у них нет ордеров на арест... Сотрудникам сказано подходить к арестам "креативно", в том числе касательно людей без документов, на которых натолкнулись случайно", - пишет издание со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию службы, с которой ему удалось ознакомиться. Как пишет газета, сотрудникам было сказано "выкрутить ручку креативности до максимума" в вопросе увеличения числа арестов и приказано придумать новые тактики для этого, которые позволили бы "выйти за рамки". Ранее телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей сообщал, что силовики жалуются на нехватку ресурсов для работы на других направлениях из-за усиленной борьбы с мигрантами. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://1prime.ru/20250530/sud-858065905.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/29/841492999_18:0:2143:1594_1920x0_80_0_0_8ac68b6d21ae0e1ab99b74449ed44169.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , москва, дональд трамп, ice, nbc
Мировая экономика, Общество , МОСКВА, Дональд Трамп, ICE, NBC
Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ
Guardian: иммиграционной и таможенной полиции США приказано увеличить число арестов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приказано увеличить число арестов, подходя к вопросу "креативно" - например, проводя арест даже при отсутствии ордера, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на письма, адресованные работникам службы.
"Американским сотрудникам ICE было приказано арестовывать больше людей, даже если у них нет ордеров на арест... Сотрудникам сказано подходить к арестам "креативно", в том числе касательно людей без документов, на которых натолкнулись случайно", - пишет издание со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию службы, с которой ему удалось ознакомиться.
Как пишет газета, сотрудникам было сказано "выкрутить ручку креативности до максимума" в вопросе увеличения числа арестов и приказано придумать новые тактики для этого, которые позволили бы "выйти за рамки".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей сообщал, что силовики жалуются на нехватку ресурсов для работы на других направлениях из-за усиленной борьбы с мигрантами.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов