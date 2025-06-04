https://1prime.ru/20250604/creativ-858201103.html

Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ

Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ

Иммиграционной полиции США приказано увеличить число арестов, пишут СМИ

Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приказано увеличить число арестов, подходя к вопросу "креативно" - например, проводя арест даже при отсутствии... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T19:02+0300

2025-06-04T19:02+0300

2025-06-04T19:02+0300

мировая экономика

общество

москва

дональд трамп

ice

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/29/841492999_0:244:2401:1594_1920x0_80_0_0_e000ee8066d163d51189dc64db3dc618.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) приказано увеличить число арестов, подходя к вопросу "креативно" - например, проводя арест даже при отсутствии ордера, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на письма, адресованные работникам службы. "Американским сотрудникам ICE было приказано арестовывать больше людей, даже если у них нет ордеров на арест... Сотрудникам сказано подходить к арестам "креативно", в том числе касательно людей без документов, на которых натолкнулись случайно", - пишет издание со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию службы, с которой ему удалось ознакомиться. Как пишет газета, сотрудникам было сказано "выкрутить ручку креативности до максимума" в вопросе увеличения числа арестов и приказано придумать новые тактики для этого, которые позволили бы "выйти за рамки". Ранее телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей сообщал, что силовики жалуются на нехватку ресурсов для работы на других направлениях из-за усиленной борьбы с мигрантами. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://1prime.ru/20250530/sud-858065905.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , москва, дональд трамп, ice, nbc