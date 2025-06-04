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Дегтярев расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере спорта

Дегтярев расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере спорта - 04.06.2025, ПРАЙМ

Дегтярев расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на пленарном заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T00:20+0300

2025-06-04T00:20+0300

2025-06-04T00:20+0300

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на пленарном заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта для достижения национальных целей развития РФ. В начале заседания палаты состоится выступление председателя Сената Федерального парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи. Затем будет рассмотрен вопрос о назначении судьи КС Людмилы Жарковой на должность зампредседателя Конституционного Суда РФ. В повестке заседания – закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче", а также закон о ратификации Договора с Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Сенаторы РФ рассмотрят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части клеветы без отягчающих обстоятельств, в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Документ, в частности, устанавливает ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также будут рассмотрены поправки в Трудовой кодекс о защите работников от необоснованного депремирования, в Жилищный кодекс об усилении контроля собственников за работой управляющих организаций в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о предоставлении гражданам обязательной отчетности о проделанной работе лицами, осуществляющими деятельность по управлению МКД. Кроме того, в повестке – законы о совершенствовании регулирования рынка биодобавок, о биометрии при совершении сделок с недвижимостью, о защите должников от неправомерных действий со стороны взыскателей просроченной задолженности, об усилении контроля за перевозкой грузов. Еще один закон - о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Документом предлагается провести в ряде регионов России эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила через год дать право российским регионам самим принимать решения по использованию гостевых домов.

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