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Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год - 04.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250604/dividendy-858195880.html
Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год - 04.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры российского автопроизводителя "Соллерс" (Sollers) в соответствии с рекомендацией совета директоров утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:24+0300
2025-06-04T16:24+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Акционеры российского автопроизводителя "Соллерс" (Sollers) в соответствии с рекомендацией совета директоров утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 70 рублей на акцию, следует из материалов компании. "Распределить прибыль по результатам 2024 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "Соллерс"", - говорится в сообщении. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 11 июня. Уставный капитал компании состоит из 31,486 миллиона обыкновенных акций номиналом 12,5 рублей. Таким образом, общий размер выплат за 2024 год составит 2,2 миллиарда рублей. По итогам 2023 года "Соллерс" выплатил дивиденды в размере 89 рублей на акцию в общей сумме 2,8 миллиарда рублей. "Соллерс" принимает решение о выплате дивидендов, руководствуясь наличием чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года этот показатель сократился на 24% в годовом выражении и составил 3,727 миллиарда рублей, при этом выручка увеличилась на 11%, до 91,8 миллиарда рублей. "Соллерс" - автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.
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бизнес, акции, москва, татарстан, соллерс, уаз
Экономика, Бизнес, Акции, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Соллерс, УАЗ
16:24 04.06.2025
 
Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2024 год в 70 рублей на акцию

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Акционеры российского автопроизводителя "Соллерс" (Sollers) в соответствии с рекомендацией совета директоров утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 70 рублей на акцию, следует из материалов компании.
"Распределить прибыль по результатам 2024 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "Соллерс"", - говорится в сообщении.
Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 11 июня.
Уставный капитал компании состоит из 31,486 миллиона обыкновенных акций номиналом 12,5 рублей. Таким образом, общий размер выплат за 2024 год составит 2,2 миллиарда рублей. По итогам 2023 года "Соллерс" выплатил дивиденды в размере 89 рублей на акцию в общей сумме 2,8 миллиарда рублей.
"Соллерс" принимает решение о выплате дивидендов, руководствуясь наличием чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года этот показатель сократился на 24% в годовом выражении и составил 3,727 миллиарда рублей, при этом выручка увеличилась на 11%, до 91,8 миллиарда рублей.
"Соллерс" - автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.
Фосагро
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
2 июня, 18:40
 
ЭкономикаБизнесАкцииМОСКВАТАТАРСТАНСоллерсУАЗ
 
 
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