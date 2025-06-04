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Доллар вышел в минус к иене после выхода американской макростатистики
Доллар вышел в минус к иене после выхода американской макростатистики - 04.06.2025, ПРАЙМ
Доллар вышел в минус к иене после выхода американской макростатистики
Курс доллара к иене перешел к снижению в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T17:30+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене перешел к снижению в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск курс доллара к иене снижалась до 143,29 иены со 143,97 иены за доллар. До публикации данных американская валюта дорожала к иене. Курс евро к доллару на 17.21 мск рос до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,38%, до 98,87 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 37 тысяч, что значительно ниже прогнозируемого роста показателя на 115 тысяч. Кроме того, как сообщил в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг страны в мае неожиданно снизился - до 49,9% с уровня апреля в 51,6%. Также компания S&P Global опубликовала данные о том, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг США за предыдущий месяц, согласно окончательной оценке, поднялся до 53 пунктов с 50,6 пункта месяцем ранее, в то время как ожидалось значение на уровне 52,1 пункта.
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доллар, иена, рынок, сша
Экономика, доллар, иена, Рынок, США
Доллар вышел в минус к иене после выхода американской макростатистики
Курс доллара к иене снижается в среду после публикации макростатистики США
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс доллара к иене перешел к снижению в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.21 мск курс доллара к иене снижалась до 143,29 иены со 143,97 иены за доллар. До публикации данных американская валюта дорожала к иене.
Курс евро к доллару на 17.21 мск рос до 1,1418 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,38%, до 98,87 пункта.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 37 тысяч, что значительно ниже прогнозируемого роста показателя на 115 тысяч.
Кроме того, как сообщил в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг страны в мае неожиданно снизился - до 49,9% с уровня апреля в 51,6%.
Также компания S&P Global опубликовала данные о том, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг США за предыдущий месяц, согласно окончательной оценке, поднялся до 53 пунктов с 50,6 пункта месяцем ранее, в то время как ожидалось значение на уровне 52,1 пункта.
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