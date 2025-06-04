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Испанская компания планирует удвоить производство бронетехники - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Испанская компания планирует удвоить производство бронетехники
Испанская компания планирует удвоить производство бронетехники - 04.06.2025, ПРАЙМ
Испанская компания планирует удвоить производство бронетехники
Компания Santa Bárbara Sistemas, крупнейший производитель боевых бронированных машин в Испании и подразделение европейской группы General Dynamics, планирует... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T19:07+0300
2025-06-04T19:07+0300
бизнес
промышленность
испания
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МАДРИД, 4 июн - ПРАЙМ. Компания Santa Bárbara Sistemas, крупнейший производитель боевых бронированных машин в Испании и подразделение европейской группы General Dynamics, планирует удвоить объемы производства к 2030 году и расширить свое присутствие в Каталонии, Арагоне и Стране Басков, сообщает в среду газета El Periodico. "Группа GDELS, материнская компания Santa Bárbara, представила министерству обороны (Испании - ред.) планы по удвоению своих мощностей по производству бронетехники в течение пяти лет. GDELS - Santa Bárbara Sistemas планирует расширить свое присутствие в Каталонии, Арагоне и Стране Басков", - пишет издание. По его информации, компания намерена увеличить выпуск боевых машин с нынешних 325 до более чем 565 единиц в год. Расширение охватит не только производственные мощности в Астурии и Севилье, но и новые индустриальные центры в трех упомянутых регионах. В Арагоне ведутся переговоры с властями о включении региона в производственную цепочку военной техники, в Каталонии - с университетами и предприятиями, в Стране Басков - с поставщиками. Отмечается, что компания также заявила о возможном удвоении числа сотрудников: с 1 100 до более чем 2 000 человек. При этом общая цепочка поставок компании включает до 30 000 рабочих мест по всей Испании.
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бизнес, промышленность, испания
Бизнес, Промышленность, ИСПАНИЯ
19:07 04.06.2025
 
Испанская компания планирует удвоить производство бронетехники

El Periodico: Santa Barbara Sistemas планирует увеличить производство бронетехники

© flickr.com / olemiswebsФлаги Евросоюза и Испании
Флаги Евросоюза и Испании - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© flickr.com / olemiswebs
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МАДРИД, 4 июн - ПРАЙМ. Компания Santa Bárbara Sistemas, крупнейший производитель боевых бронированных машин в Испании и подразделение европейской группы General Dynamics, планирует удвоить объемы производства к 2030 году и расширить свое присутствие в Каталонии, Арагоне и Стране Басков, сообщает в среду газета El Periodico.
"Группа GDELS, материнская компания Santa Bárbara, представила министерству обороны (Испании - ред.) планы по удвоению своих мощностей по производству бронетехники в течение пяти лет. GDELS - Santa Bárbara Sistemas планирует расширить свое присутствие в Каталонии, Арагоне и Стране Басков", - пишет издание.
По его информации, компания намерена увеличить выпуск боевых машин с нынешних 325 до более чем 565 единиц в год. Расширение охватит не только производственные мощности в Астурии и Севилье, но и новые индустриальные центры в трех упомянутых регионах. В Арагоне ведутся переговоры с властями о включении региона в производственную цепочку военной техники, в Каталонии - с университетами и предприятиями, в Стране Басков - с поставщиками.
Отмечается, что компания также заявила о возможном удвоении числа сотрудников: с 1 100 до более чем 2 000 человек. При этом общая цепочка поставок компании включает до 30 000 рабочих мест по всей Испании.
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