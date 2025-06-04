https://1prime.ru/20250604/droppery-858191021.html

ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов - 04.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов

Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:31+0300

2025-06-04T14:31+0300

2025-06-04T14:31+0300

экономика

банки

финансы

банк россии

дропперы

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. "Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.

https://1prime.ru/20250604/yuan-858182894.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии, дропперы