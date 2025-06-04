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ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов
ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов - 04.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов
Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:31+0300
2025-06-04T14:31+0300
2025-06-04T14:31+0300
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дропперы
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. "Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.
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банки, финансы, банк россии, дропперы
Экономика, Банки, Финансы, Банк России, дропперы
ЦБ рекомендовал банкам внимательно следить за счетами дропперов
ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты техкомпаний для выявления дропперов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора.
Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.
"Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ.
Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.
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