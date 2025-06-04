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Движение транспорта в Москве ограничат пятого и шестого июня
Движение транспорта в Москве ограничат пятого и шестого июня - 04.06.2025, ПРАЙМ
Движение транспорта в Москве ограничат пятого и шестого июня
Движение транспорта будет ограничено пятого и шестого июня в Москве в связи с проведением мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T07:58+0300
2025-06-04T07:58+0300
2025-06-04T07:58+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Движение транспорта будет ограничено пятого и шестого июня в Москве в связи с проведением мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 23.00 мск пятого июня до 11.00 мск шестого июня ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Шестого июня с 0.01 мск до 11.00 мск закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Кроме того, на этих участках будет запрещена парковка с 0.01 мск пятого июня до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.
Также с 0.01 мск до 12.00 мск шестого июня ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке.
"В период с 4.00 мск до 11.00 мск шестого июня нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. С 5.00 мск до 8.00 мск будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы", - добавляется в сообщении.
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Движение транспорта в Москве ограничат пятого и шестого июня
В Москве 5 и 6 июня ограничат движение транспорта из-за проведения мероприятий
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Движение транспорта будет ограничено пятого и шестого июня в Москве в связи с проведением мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 23.00 мск пятого июня до 11.00 мск шестого июня ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Шестого июня с 0.01 мск до 11.00 мск закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Кроме того, на этих участках будет запрещена парковка с 0.01 мск пятого июня до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.
Также с 0.01 мск до 12.00 мск шестого июня ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке.
"В период с 4.00 мск до 11.00 мск шестого июня нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. С 5.00 мск до 8.00 мск будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы", - добавляется в сообщении.