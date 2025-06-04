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Египет делает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил эксперт

Египет делает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил эксперт - 04.06.2025, ПРАЙМ

Египет делает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил эксперт

Египет делает ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), поэтому активное развитие "зеленой" генерации может значительно сократить прирост спроса на газ... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:55+0300

2025-06-04T13:55+0300

2025-06-04T13:55+0300

энергетика

газ

египет

европа

антон алиханов

ес

минпромторг

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Египет делает ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), поэтому активное развитие "зеленой" генерации может значительно сократить прирост спроса на газ уже к 2030 году, что скажется на планах по импорту газа, сообщил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Эксперт не отмечает видимых перспектив роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Египте. В стране есть два крупных завода по производству СПГ, и до 2023 года Египет был его нетто-экспортером. С тех пор его газовый баланс стал дефицитным, но пока разрыв добычи и потребления не настолько велик, отметил Белогорьев. "Многое зависит от динамики добычи и развития ВИЭ - на них в Египте сейчас делается большой упор, а более половины потребления газа приходится именно на электроэнергетику, поэтому активное развитие солнечной и ветровой генерации может существенно сократить прирост потребления газа уже к 2030 году. Поэтому пока планы Египта по импорту СПГ носят, скорее, среднесрочный характер", - объяснил собеседник агентства. Несмотря на неопределенность спроса на газ в Египте, в условиях ограничений со стороны западных стран Россия может рассматривать эту страну как один из рынков сбыта. Однако, по мнению эксперта, единственный путь сохранить и расширить экспорт российского СПГ - создавать самим спрос и инфраструктуру, необходимую для его обеспечения. "Почти весь экспорт российского СПГ традиционно идет в два ближайших к нам региона - Европу и Северо-Восточную Азию... Несмотря на напряженные отношения с ЕС, около 50% всего российского экспорта СПГ по-прежнему направляется туда. Но ЕС планирует до конца 2027 года, по сути, ввести полное эмбарго на российские поставки. И нужно искать любые возможности перенаправить их на другие рынки", - заключил Белогорьев. Россия и Египет обсуждают проекты создания СПГ-терминалов, заявлял в мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Министр добавил, что отдельно обсуждаются перспективы по зоне свободной торговли.

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газ, египет, европа, антон алиханов, ес, минпромторг