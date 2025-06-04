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Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России

Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России - 04.06.2025, ПРАЙМ

Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России

Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:32+0300

2025-06-04T12:32+0300

2025-06-04T12:32+0300

экономика

россия

дмитрий григоренко

минцифры

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года. Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер. В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата. Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий григоренко, минцифры