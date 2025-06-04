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Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России - 04.06.2025, ПРАЙМ
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России
Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:32+0300
2025-06-04T12:32+0300
экономика
россия
дмитрий григоренко
минцифры
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года. Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер. В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата. Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.
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россия, дмитрий григоренко, минцифры
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Минцифры
12:32 04.06.2025
 
Григоренко оценил вклад IT-отрасли в экономику России

Григоренко: вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года составил 6%, а на каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налоговых поступлений, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по время презентации результатов мониторинга IT-отрасли по итогам 2024 года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Вклад в IT-отрасли в ВВП России по валовой добавленной стоимости составил 6%. Это кратно больше ранее представленных оценок, потому что они не включали данные по крупным технологическим компаниям с непрофильным ОКВЭД… На каждый вложенный рубль господдержки получено 2 рубля в виде налогов", - сказал Григоренко, комментируя итоги 2024 года.
Он также впервые представил модель оценки отрасли. "Мы представили подход, основанный на ведомственных данных по аккредитованным IT-компаниям. Он верифицирован бизнесом и профильными институтами", - добавил вице-премьер.
В разработанной методике под IT-отраслью подразумевается совокупность компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (реестр IT-компаний). В свою очередь для мониторинга отрасли используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, Банка России, ФТС и Росстата.
Григоренко добавил, что мониторинг планируется проводить на постоянной основе с возможностью расширения перечня показателей.
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