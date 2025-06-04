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Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ от угона

Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ от угона - 04.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ от угона

Противоугонный чехол для смарт-ключа, блокиратор руля, противоугонная система, а также регулярное обновление и "перепрошивка" ПО помогут защитить смарт-ключ... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T03:33+0300

2025-06-04T03:33+0300

2025-06-04T03:33+0300

технологии

общество

москва

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Противоугонный чехол для смарт-ключа, блокиратор руля, противоугонная система, а также регулярное обновление и "перепрошивка" ПО помогут защитить смарт-ключ автомобиля и предотвратить угон, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. Смарт-ключи современных автомобилей открывают и закрывают двери салона и багажника без металлического ключа, с помощью радиосигналов. При этом у технологии дистанционного управления есть риски взлома - злоумышленники могут перехватить радиосигнал с ключа. "Как защитить сигнал от перехвата? Самое простое – использовать противоугонный чехол для ключа. Он блокирует передачу сигнала и работает по принципу "клетки Фарадея", знакомому еще с уроков физики. То есть экранирует ключ от воздействия внешних электромагнитных полей и отражает любые сигналы. Тем самым обеспечивает защиту", - объяснил эксперт. Для повышения защиты автомобиля можно установить блокиратор руля, который сложно быстро снять в условиях, когда у угонщиков на счету каждая минута. Также усилить безопасность машины поможет иммобилайзер - противоугонная система, препятствующая работе двигателя. "Изобретательные автовладельцы заматывают ключи в фольгу, убирают в металлические банки из-под леденцов – это уже дело фантазии и креатива. А чтобы обеспечить надежную защиту беспроводных соединений авто, всегда выключайте Bluetooth и Wi-Fi, если в них нет необходимости. Регулярно обновляйте ПО и "прошивайте" по необходимости смарт-ключи", - добавил Мишин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва