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Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США

Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США - 04.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США

Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T06:15+0300

2025-06-04T06:15+0300

2025-06-04T06:15+0300

промышленность

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она. По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования. "С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, сша, москва, дональд трамп, ес