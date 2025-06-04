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Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США - 04.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США
Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T06:15+0300
2025-06-04T06:15+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она.
По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования.
"С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.
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промышленность, сша, москва, дональд трамп, ес
Промышленность, Экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США
Эксперты: металлургия США не выиграет от повышения импортных пошлин на сталь
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она.
По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования.
"С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.