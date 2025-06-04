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Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября - 04.06.2025, ПРАЙМ

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября

Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T19:10+0300

2025-06-04T19:10+0300

2025-06-04T19:12+0300

политика

нидерланды

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ГААГА, 4 июн - ПРАЙМ. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. "Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду. Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

https://1prime.ru/20250525/niderlandy-857897578.html

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нидерланды