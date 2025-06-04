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Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября - 04.06.2025, ПРАЙМ
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября
Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T19:10+0300
2025-06-04T19:10+0300
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ГААГА, 4 июн - ПРАЙМ. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. "Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду. Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
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нидерланды
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы 29 октября
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести парламентские выборы 29 октября
ГААГА, 4 июн - ПРАЙМ. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа.
"Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду.
Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
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