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Платить за свет придется больше: зачем придумали новые тарифы - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Платить за свет придется больше: зачем придумали новые тарифы
Платить за свет придется больше: зачем придумали новые тарифы - 04.06.2025, ПРАЙМ
Платить за свет придется больше: зачем придумали новые тарифы
Правительство положило начало серьезным изменениям в системе тарифов на электроэнергию для населения, введя дифференциацию по принципу "больше потребляешь –... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T05:05+0300
2025-06-04T05:05+0300
мнения аналитиков
общество
энергетика рф
энергопотребление
тарифы на электроэнергию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857971349.jpg?1749002701
МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство положило начало серьезным изменениям в системе тарифов на электроэнергию для населения, введя дифференциацию по принципу "больше потребляешь – тариф выше". Как известно, уже на протяжении долгого времени тарифы для населения устанавливаются почти в два раза ниже экономически обоснованного уровня.Триггером изменений послужило появление "серых" майнеров, которые стали потреблять значительные объемы электроэнергии, оплачивая ее по тарифам населения, то есть пользуясь по сути "социальными" тарифами.Но "серым" майнингом проблема не ограничивается. Выявить коммерческое потребление электроэнергии в составе группы "население" невозможно. А оно, очевидно, присутствует. Яркий пример - в период пандемии сотрудники перешли на удаленный формат работы, фактически работая дома, а оплата за электроэнергию производилась по тарифам для населения. Счетчики электроэнергии в домах, квартирах не разделяют и не могут разделить потребление электроэнергии на бытовое и коммерческое.В последние годы резко выросло число людей, работающих из дома: это и самозанятые, и индивидуальные предприниматели – особенно в сферах IT, консалтинга, дизайна, образования и ручного труда. В России сегодня зарегистрировано более 4 миллионов индивидуальных предпринимателей и более 12 миллионов самозанятых (для сравнения - в 2020 году самозанятых было 1,5 миллиона). Пожалуй, этот фактор больше повлиял на стремительный прирост электропотребления населением (за последние 5 лет – почти на 20%), чем увеличение количества используемых электроприборов в бытовых целях.Кроме того, по тарифам как для населения платят и приравненные к нему группы потребителей – гаражи, воинские части, тюрьмы, церкви.Оценить масштаб коммерческого потребления в домохозяйствах и помещениях "приравненных" потребителей весьма сложно, так как раздельный учет электропотребления отсутствует. Но если экспертными методами определить возможные объемы, например, исходя из количества самозанятых и индивидуальных предпринимателей и допущения их среднего потребления в месяц на уровне обычного домохозяйства, то получим около 20% электропотребления "населения" или 150 миллиардов рублей ежегодно упущенной выгоды электроэнергетической отрасли.В условиях недостатка финансирования электроэнергетики это вполне ощутимый источник, часть которого можно было бы направить на адресную поддержку нуждающихся в ней уязвимых слоев населения.Несмотря на возникающий всплеск недовольства ростом тарифов, проводимая реформа дала бы импульс и к развитию конкуренции за бытового потребителя, который по-прежнему и без видимых перспектив вынужден мириться с монополизмом энергосбытовых компаний.Автор - директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов
https://1prime.ru/20250525/pribaltika-857820753.html
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5
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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мнения аналитиков, общество , энергетика рф, энергопотребление, тарифы на электроэнергию
Мнения аналитиков, Общество , энергетика РФ, Энергопотребление, тарифы на электроэнергию
05:05 04.06.2025
 
Платить за свет придется больше: зачем придумали новые тарифы

Долматов: коммерческие потребители электричества платят по тарифам для населения

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Правительство положило начало серьезным изменениям в системе тарифов на электроэнергию для населения, введя дифференциацию по принципу "больше потребляешь – тариф выше". Как известно, уже на протяжении долгого времени тарифы для населения устанавливаются почти в два раза ниже экономически обоснованного уровня.
Триггером изменений послужило появление "серых" майнеров, которые стали потреблять значительные объемы электроэнергии, оплачивая ее по тарифам населения, то есть пользуясь по сути "социальными" тарифами.
Но "серым" майнингом проблема не ограничивается. Выявить коммерческое потребление электроэнергии в составе группы "население" невозможно. А оно, очевидно, присутствует. Яркий пример - в период пандемии сотрудники перешли на удаленный формат работы, фактически работая дома, а оплата за электроэнергию производилась по тарифам для населения. Счетчики электроэнергии в домах, квартирах не разделяют и не могут разделить потребление электроэнергии на бытовое и коммерческое.
В последние годы резко выросло число людей, работающих из дома: это и самозанятые, и индивидуальные предприниматели – особенно в сферах IT, консалтинга, дизайна, образования и ручного труда. В России сегодня зарегистрировано более 4 миллионов индивидуальных предпринимателей и более 12 миллионов самозанятых (для сравнения - в 2020 году самозанятых было 1,5 миллиона). Пожалуй, этот фактор больше повлиял на стремительный прирост электропотребления населением (за последние 5 лет – почти на 20%), чем увеличение количества используемых электроприборов в бытовых целях.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Прибалтика меняет мнение об электричестве из России
25 мая, 06:06
Кроме того, по тарифам как для населения платят и приравненные к нему группы потребителей – гаражи, воинские части, тюрьмы, церкви.
Оценить масштаб коммерческого потребления в домохозяйствах и помещениях "приравненных" потребителей весьма сложно, так как раздельный учет электропотребления отсутствует. Но если экспертными методами определить возможные объемы, например, исходя из количества самозанятых и индивидуальных предпринимателей и допущения их среднего потребления в месяц на уровне обычного домохозяйства, то получим около 20% электропотребления "населения" или 150 миллиардов рублей ежегодно упущенной выгоды электроэнергетической отрасли.
В условиях недостатка финансирования электроэнергетики это вполне ощутимый источник, часть которого можно было бы направить на адресную поддержку нуждающихся в ней уязвимых слоев населения.
Несмотря на возникающий всплеск недовольства ростом тарифов, проводимая реформа дала бы импульс и к развитию конкуренции за бытового потребителя, который по-прежнему и без видимых перспектив вынужден мириться с монополизмом энергосбытовых компаний.
Автор - директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов

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