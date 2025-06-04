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Европейские металлурги заявили, что пошлины Трампа могут утопить отрасль
Европейские металлурги заявили, что пошлины Трампа могут утопить отрасль - 04.06.2025, ПРАЙМ
Европейские металлурги заявили, что пошлины Трампа могут утопить отрасль
Европейские металлурги окажутся в тяжелом положении из-за повышения пошлин США на импорт стали, если не будут выработаны новые эффективные меры, защищающие... | 04.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Европейские металлурги окажутся в тяжелом положении из-за повышения пошлин США на импорт стали, если не будут выработаны новые эффективные меры, защищающие Европу от наплыва дешевой иностранной стали, заявил генеральный директор Европейской ассоциации стали (Eurofer) Аксель Эггерт. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. "С удвоением пошлин США на сталь ожидается значительное перераспределение 27 миллионов тонн стали, ранее предназначенных для США, на европейский рынок... На фоне рекордного перепроизводства в мире и импорта в ЕС до 30% в условиях сниженного спроса нас затапливает дешевая иностранная сталь. Без быстрых действий мы не просто окажемся под водой - мы утонем", - приводятся слова Эггерта в релизе Eurofer. По мнению главы ассоциации, требуется "высокоэффективная торговая мера", иначе в 2026 году, когда истечет срок действия нынешних защитных мер ЕС в отношении стали, "большая часть промышленности Европы уже будет безвозвратно утоплена". "Большая часть из 3,8 миллиона тонн экспорта стали из ЕС в США теперь находится под фактическим запретом на импорт: при 50-процентном всеобъемлющем тарифе даже самые качественные и конкурентоспособные стальные изделия Европы будут вытеснены из-за цены... США и ЕС должны возобновить переговоры, зашедшие в тупик в 2024 году, чтобы совместно решить проблему глобального избытка мощностей", - добавил Эггерт. По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн. При этом в Китае выплавка снизилась на 1,7% - до 1 миллиарда тонн.
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Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС, Eurofer
Европейские металлурги заявили, что пошлины Трампа могут утопить отрасль
Eurofer: металлурги Европы окажутся в тяжелом положении из-за повышения пошлин США
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Европейские металлурги окажутся в тяжелом положении из-за повышения пошлин США на импорт стали, если не будут выработаны новые эффективные меры, защищающие Европу от наплыва дешевой иностранной стали, заявил генеральный директор Европейской ассоциации стали (Eurofer) Аксель Эггерт.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"С удвоением пошлин США на сталь ожидается значительное перераспределение 27 миллионов тонн стали, ранее предназначенных для США, на европейский рынок... На фоне рекордного перепроизводства в мире и импорта в ЕС до 30% в условиях сниженного спроса нас затапливает дешевая иностранная сталь. Без быстрых действий мы не просто окажемся под водой - мы утонем", - приводятся слова Эггерта в релизе Eurofer.
По мнению главы ассоциации, требуется "высокоэффективная торговая мера", иначе в 2026 году, когда истечет срок действия нынешних защитных мер ЕС в отношении стали, "большая часть промышленности Европы уже будет безвозвратно утоплена".
"Большая часть из 3,8 миллиона тонн экспорта стали из ЕС в США теперь находится под фактическим запретом на импорт: при 50-процентном всеобъемлющем тарифе даже самые качественные и конкурентоспособные стальные изделия Европы будут вытеснены из-за цены... США и ЕС должны возобновить переговоры, зашедшие в тупик в 2024 году, чтобы совместно решить проблему глобального избытка мощностей", - добавил Эггерт.
По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн. При этом в Китае выплавка снизилась на 1,7% - до 1 миллиарда тонн.
Введение пошлин ударило по промышленности в США, передает CNN