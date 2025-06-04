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Курс евро к доллару уменьшается в среду

Курс евро к доллару уменьшается в среду - 04.06.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару уменьшается в среду

Курс евро к доллару уменьшается в среду утром в преддверии выхода индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны и индекса деловой... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:57+0300

2025-06-04T08:57+0300

2025-06-04T08:57+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в среду утром в преддверии выхода индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны и индекса деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару опускался до 1,1367 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Курс доллара к иене по состоянию на 8.44 мск рос до 144,21 иены со 143,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,09%, до 99,34 пункта. Рынки в среду будут оценивать данные по состоянию экономики стран еврозоны и США. Компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за май. По предварительным данным, показатель снизился до 49,5 пункта с 50,4 пункта в апреле. Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в этот же день обнародует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Аналитики предполагают, что его значение в мае выросло до 52% с уровня апреля в 51,6%.

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евро, доллар, рынок, торги