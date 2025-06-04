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Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны - 04.06.2025, ПРАЙМ
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару несколько увеличивается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, инвесторы ожидают также данные из США, свидетельствуют данные... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:49+0300
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2025-06-04T12:49+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько увеличивается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, инвесторы ожидают также данные из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1385 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,02 иены со 143,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 99,17 пункта. Трейдеры оценивают статистику по деловой активности в еврозоне, опубликованную ранее в среду. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны за май, по окончательной оценке, снизился до 50,2 пункта с 50,4 пункта в апреле, что оказалось лучше предварительной оценки снижения до 49,5 пункта. На стоимость доллара могут повлиять данные из США, публикация которых запланирована на среду. Трейдеры ожидают статистику по деловой активности в сфере услуг (Services ISM) в мае и по изменению числа рабочих мест в частных американских компаниях за май от аналитической Automatic Data Processing (ADP). Также позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Евро растет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару растет после публикации статистики из еврозоны
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько увеличивается в среду днем после публикации статистики из еврозоны, инвесторы ожидают также данные из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1385 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,02 иены со 143,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 99,17 пункта.
Трейдеры оценивают статистику по деловой активности в еврозоне, опубликованную ранее в среду. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны за май, по окончательной оценке, снизился до 50,2 пункта с 50,4 пункта в апреле, что оказалось лучше предварительной оценки снижения до 49,5 пункта.
На стоимость доллара могут повлиять данные из США, публикация которых запланирована на среду. Трейдеры ожидают статистику по деловой активности в сфере услуг (Services ISM) в мае и по изменению числа рабочих мест в частных американских компаниях за май от аналитической Automatic Data Processing (ADP).
Также позднее в среду выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
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