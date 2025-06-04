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СМИ отметили отставание Европы в производстве вооружения - 04.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ отметили отставание Европы в производстве вооружения
СМИ отметили отставание Европы в производстве вооружения - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ отметили отставание Европы в производстве вооружения
Европа, несмотря на множество стартапов, сильно отстает в сфере производства вооружения, пишет газета Financial Times. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:56+0300
2025-06-04T11:56+0300
вооружения
европа
ес
промышленность
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Европа, несмотря на множество стартапов, сильно отстает в сфере производства вооружения, пишет газета Financial Times. "Бесчисленное количество (оборонных - ред.) стартапов возникают по всей Европе... Европа отчаянно нуждается в этих новых стартапах и их потенциально более дешевом и более быстром в производстве оружии... Европа... сильно отстает", - говорится в публикации издания. Как заявил газете глава эстонского стартапа Frankenburg Technologies Кусти Сальм, одной из проблем является высокая стоимость производства. "Большая проблема оборонного производства как в Европе, так и в США, проста - производимое на данный момент оружие невероятно дорогое и доступно в очень малом количестве. Нам нужно в 10-100 раз больше и в 10 раз дешевле", - отметил Сальм. Ранее газета Politico писала, что Евросоюзу потребуются годы для создания собственной индустрии беспилотников. В конце апреля Еврокомиссия заявила, что выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА.
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европа, ес, промышленность
Вооружения, ЕВРОПА, ЕС, Промышленность
11:56 04.06.2025
 
СМИ отметили отставание Европы в производстве вооружения

FT: бесчисленные стартапы не спасают Европу от отставания в производстве вооружения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Европа, несмотря на множество стартапов, сильно отстает в сфере производства вооружения, пишет газета Financial Times.
"Бесчисленное количество (оборонных - ред.) стартапов возникают по всей Европе... Европа отчаянно нуждается в этих новых стартапах и их потенциально более дешевом и более быстром в производстве оружии... Европа... сильно отстает", - говорится в публикации издания.
Как заявил газете глава эстонского стартапа Frankenburg Technologies Кусти Сальм, одной из проблем является высокая стоимость производства.
"Большая проблема оборонного производства как в Европе, так и в США, проста - производимое на данный момент оружие невероятно дорогое и доступно в очень малом количестве. Нам нужно в 10-100 раз больше и в 10 раз дешевле", - отметил Сальм.
Ранее газета Politico писала, что Евросоюзу потребуются годы для создания собственной индустрии беспилотников.
В конце апреля Еврокомиссия заявила, что выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА.
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