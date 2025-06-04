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Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии

Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии - 04.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии

Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду после выхода окончательных данных по индексу деловой активности в странах еврозоны и Великобритании,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:01+0300

2025-06-04T14:01+0300

2025-06-04T14:01+0300

экономика

рынок

индексы

торги

европа

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду после выхода окончательных данных по индексу деловой активности в странах еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,26% - до 8 810,27 пункта, французский CAC 40 - на 0,64%, до 7 813,66 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 24 252,62 пункта. Ранее в среду S&P Global опубликовало окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Так, показатель в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, хотя предварительно оценивалось более сильное снижение - до 49,5 пункта. При этом по окончательной оценке индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в мае поднялся до 50,3 пункта с 48,5 пункта в апреле, предварительные данные отражали показатель на уровне 49,4 пункта. "Пересмотр в сторону повышения окончательной оценки композитного индекса деловой активности (в Великобритании - ред.) до 50,3 пункта в мае свидетельствует о том, что апрель, вероятно, был самым худшим месяцем экономики Великобритании", - комментирует агентству Блумберг экономист RSM UK Томас Пью (Thomas Pugh). "Снижение тарифов со стороны США, восстановление финансовых рынков и более высокие показатели индексов деловой активности свидетельствуют о том, что экономика в мае начала восстанавливаться", - добавляет аналитик.

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рынок, индексы, торги, европа