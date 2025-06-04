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Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/evropa-858189965.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии - 04.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду после выхода окончательных данных по индексу деловой активности в странах еврозоны и Великобритании,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:01+0300
2025-06-04T14:01+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду после выхода окончательных данных по индексу деловой активности в странах еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,26% - до 8 810,27 пункта, французский CAC 40 - на 0,64%, до 7 813,66 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 24 252,62 пункта. Ранее в среду S&amp;P Global опубликовало окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Так, показатель в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, хотя предварительно оценивалось более сильное снижение - до 49,5 пункта. При этом по окончательной оценке индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в мае поднялся до 50,3 пункта с 48,5 пункта в апреле, предварительные данные отражали показатель на уровне 49,4 пункта. "Пересмотр в сторону повышения окончательной оценки композитного индекса деловой активности (в Великобритании - ред.) до 50,3 пункта в мае свидетельствует о том, что апрель, вероятно, был самым худшим месяцем экономики Великобритании", - комментирует агентству Блумберг экономист RSM UK Томас Пью (Thomas Pugh). "Снижение тарифов со стороны США, восстановление финансовых рынков и более высокие показатели индексов деловой активности свидетельствуют о том, что экономика в мае начала восстанавливаться", - добавляет аналитик.
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рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
14:01 04.06.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных еврозоне и Британии

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по экономике еврозоны и Британии

© flickr.com / Metro CentricСкульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© flickr.com / Metro Centric
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в среду после выхода окончательных данных по индексу деловой активности в странах еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,26% - до 8 810,27 пункта, французский CAC 40 - на 0,64%, до 7 813,66 пункта, немецкий DAX - на 0,7%, до 24 252,62 пункта.
Ранее в среду S&P Global опубликовало окончательные данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Так, показатель в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, хотя предварительно оценивалось более сильное снижение - до 49,5 пункта.
При этом по окончательной оценке индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в мае поднялся до 50,3 пункта с 48,5 пункта в апреле, предварительные данные отражали показатель на уровне 49,4 пункта.
"Пересмотр в сторону повышения окончательной оценки композитного индекса деловой активности (в Великобритании - ред.) до 50,3 пункта в мае свидетельствует о том, что апрель, вероятно, был самым худшим месяцем экономики Великобритании", - комментирует агентству Блумберг экономист RSM UK Томас Пью (Thomas Pugh).
"Снижение тарифов со стороны США, восстановление финансовых рынков и более высокие показатели индексов деловой активности свидетельствуют о том, что экономика в мае начала восстанавливаться", - добавляет аналитик.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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11:56
 
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