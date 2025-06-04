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"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей
"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей
Книжный магазин "Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей, назначенный за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в Тверском... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T03:23+0300
2025-06-04T03:23+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Книжный магазин "Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей, назначенный за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Также свой штраф в 40 тысяч рублей обжаловал гендиректор магазина Борис Куприянов. Ранее Тверской суд Москвы признал магазин и его гендиректора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ. Протокол был составлен за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в РФ. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, поводом для составления протокола стала продажа книг белорусского анархиста Игоря Олиневича "Еду в Магадан". Как указано в документах, книга была издана при поддержке американской организации "Федерация анархического черного креста", которую признали нежелательной в 2024 году. Представитель магазина настаивал, что в книге речь идет о другой анархистской организации, которая еще не запрещена. Кроме того, договор комиссии был заключен до признания "Федерации анархического черного креста" нежелательной. Суд не внял этому доводу, указав, что "при должной внимательности и осмотрительности у юридического лица имелась возможность принять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность".
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бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
03:23 04.06.2025
 
"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей

"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Книжный магазин "Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей, назначенный за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Также свой штраф в 40 тысяч рублей обжаловал гендиректор магазина Борис Куприянов.
Ранее Тверской суд Москвы признал магазин и его гендиректора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ.
Протокол был составлен за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в РФ. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, поводом для составления протокола стала продажа книг белорусского анархиста Игоря Олиневича "Еду в Магадан". Как указано в документах, книга была издана при поддержке американской организации "Федерация анархического черного креста", которую признали нежелательной в 2024 году.
Представитель магазина настаивал, что в книге речь идет о другой анархистской организации, которая еще не запрещена. Кроме того, договор комиссии был заключен до признания "Федерации анархического черного креста" нежелательной. Суд не внял этому доводу, указав, что "при должной внимательности и осмотрительности у юридического лица имелась возможность принять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность".
 
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