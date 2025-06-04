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Болгарские депутаты устроили потасовку из-за перехода на евро
Болгарские депутаты устроили потасовку из-за перехода на евро - 04.06.2025, ПРАЙМ
Болгарские депутаты устроили потасовку из-за перехода на евро
Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T18:21+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты. В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну. "Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - ред.) хоронят нашу страну", — сказал Костадинов. На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку. Перед зданием Народного собрания с утра протестуют сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал протестующих к блокаде парламента.
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Экономика, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, МОСКВА
Болгарские депутаты устроили потасовку из-за перехода на евро
БНТ: в Болгарии депутаты устроили потасовку из-за разрешения на вступление в еврозону
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты.
В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну.
"Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - ред.) хоронят нашу страну", — сказал Костадинов.
На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку.
Перед зданием Народного собрания с утра протестуют сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал протестующих к блокаде парламента.
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы