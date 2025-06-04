https://1prime.ru/20250604/garantii-858180189.html

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро - 04.06.2025, ПРАЙМ

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:38+0300

2025-06-04T10:38+0300

2025-06-04T10:39+0300

экономика

украина

париж

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру. "Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже. Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины. "Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции.

https://1prime.ru/20250604/nato-858177176.html

украина

париж

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, париж, франция, ес