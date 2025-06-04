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Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро
Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро - 04.06.2025, ПРАЙМ
Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро
Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:38+0300
2025-06-04T10:38+0300
2025-06-04T10:39+0300
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ПАРИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру. "Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже. Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины. "Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции.
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украина, париж, франция, ес
Экономика, УКРАИНА, Париж, ФРАНЦИЯ, ЕС
Франция предоставит Украине финансовые гарантии на 1,5 миллиарда евро
Франция предоставит Украине гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок
ПАРИЖ, 4 июн - ПРАЙМ. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру.
"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже.
Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.
"Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции.
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