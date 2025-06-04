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СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России - 04.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России
СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России
Еврокомиссия может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа из РФ, ограничений на нефть и уран, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:16+0300
2025-06-04T15:29+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа из РФ, ограничений на нефть и уран, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов", - говорится в публикации.ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
15:16 04.06.2025 (обновлено: 15:29 04.06.2025)
 
СМИ: ЕК может представить меры по введению запрета на импорт газа из России

Bloomberg: ЕК может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа РФ

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа из РФ, ограничений на нефть и уран, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов", - говорится в публикации.
ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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СМИ: ЕС рассматривает введение нулевой квоты в отношении газа из России
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