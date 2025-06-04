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"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ
Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:37+0300
2025-06-04T12:37+0300
энергетика
газ
европа
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил "Газпром". "Ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
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газ, европа, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Газпром
12:37 04.06.2025
 
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ

"Газпром": ситуация с заполнением европейских ПХГ становится напряженнее

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Газокомпрессорная станция
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил "Газпром".
"Ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
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