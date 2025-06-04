https://1prime.ru/20250604/gazprom-858185691.html
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ
Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:37+0300
2025-06-04T12:37+0300
2025-06-04T12:37+0300
энергетика
газ
европа
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил "Газпром". "Ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
https://1prime.ru/20250604/obligatsii-858181725.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Газпром
"Газпром" рекомендовал европейцам ускорить закачку газа в ПХГ
"Газпром": ситуация с заполнением европейских ПХГ становится напряженнее
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Ситуация с заполнением европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) становится напряженнее, для достижения целевого уровня операторам надо ускорить закачку на фоне ремонтов на газовой инфраструктуре, заявил "Газпром".
"Ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 миллиарда кубометров газа, то есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях