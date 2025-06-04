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Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД - 04.06.2025, ПРАЙМ

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T06:31+0300

2025-06-04T06:31+0300

2025-06-04T06:31+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает. За ним числятся в том числе несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины на сумму почти 3 300 рублей, включая исполнительские сборы, и иные штрафы за административные правонарушения в 1 600 рублей. Сумма задолженностей Махонина составляет 30 тысяч 566 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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