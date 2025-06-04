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Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД - 04.06.2025, ПРАЙМ
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T06:31+0300
2025-06-04T06:31+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает. За ним числятся в том числе несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей.
Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины на сумму почти 3 300 рублей, включая исполнительские сборы, и иные штрафы за административные правонарушения в 1 600 рублей.
Сумма задолженностей Махонина составляет 30 тысяч 566 рублей.
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бизнес, россия, москва
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российский певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает. За ним числятся в том числе несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей.
Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины на сумму почти 3 300 рублей, включая исполнительские сборы, и иные штрафы за административные правонарушения в 1 600 рублей.
Сумма задолженностей Махонина составляет 30 тысяч 566 рублей.