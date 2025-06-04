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Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими по показателю "Доход и работа"
Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими по показателю "Доход и работа" - 04.06.2025, ПРАЙМ
Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими по показателю "Доход и работа"
Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими городами по интегральному показателю "Доход и работа" индекса качества жизни ВЭБ.РФ, следует из исследования... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:31+0300
2025-06-04T13:31+0300
2025-06-04T13:31+0300
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МОСКВА, 4 июня – ПРАЙМ. Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими городами по интегральному показателю "Доход и работа" индекса качества жизни ВЭБ.РФ, следует из исследования госкорпорации."В Казани сейчас развивается ВПК, предприятия которого получают дополнительные заказы. При этом на зарплате сказывается эффект дефицита кадров в этой отрасли. В Норильске происходит глобальная реновация, расширение производства. Поэтому привлекательность работы в городе, с дополнительной оплатой за сложные климатические условия, растет. К тому же благодаря реализации "серной программе" уходят экологические стоп-факторы. Запрос на высококвалифицированных специалистов в Обнинске обусловлен развитием нового кластера, связанного с применением атомных технологий", - прокомментировал инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.Хорошие результаты, на 15-20% выше средних значений, также демонстрируют Черноголовка, Екатеринбург, Самара, Тула, Уфа, Иркутск и Пермь, отмечается в исследовании. Ситуация на рынке труда и ее оценка имеют двоякое значение: она важна как для обычных семей, так и для предпринимателей, ориентированных на развитие своего дела.Наряду с Казанью, Екатеринбургом и Обнинском в исследовании выделяются Самара и Пермь: на малых и средних предприятиях в этих городах трудоустроен каждый третий горожанин из числа работающих по найму, следует из исследования ВЭБ.РФ.По уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2024 года Пермь занимает 5-е место, Тула - 17-е место, Уфа - 21-е место, отмечается в материалах.Индекс ВЭБ.РФ - открытая аналитическая база качества жизни, охватывающая крупнейшие города России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года география оценки расширилась с 218 до 250 городов, а число показателей увеличилось с 300 до 317. Индекс является ключевым элементом информационно-аналитической системы Города.РФ. Ее пользователи - как горожане, так и представители власти и бизнеса
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россия, бизнес, вэб
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ВЭБ
Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими по показателю "Доход и работа"
ВЭБ.РФ: Норильск, Казань и Обнинск возглавили рейтинг по показателю "Доход и работа"
МОСКВА, 4 июня – ПРАЙМ.
Норильск, Казань и Обнинск стали лучшими городами по интегральному показателю "Доход и работа" индекса качества жизни ВЭБ.РФ
, следует из исследования госкорпорации.
"В Казани сейчас развивается ВПК, предприятия которого получают дополнительные заказы. При этом на зарплате сказывается эффект дефицита кадров в этой отрасли. В Норильске происходит глобальная реновация, расширение производства. Поэтому привлекательность работы в городе, с дополнительной оплатой за сложные климатические условия, растет. К тому же благодаря реализации "серной программе" уходят экологические стоп-факторы. Запрос на высококвалифицированных специалистов в Обнинске обусловлен развитием нового кластера, связанного с применением атомных технологий", - прокомментировал инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Хорошие результаты, на 15-20% выше средних значений, также демонстрируют Черноголовка, Екатеринбург, Самара, Тула, Уфа, Иркутск и Пермь, отмечается в исследовании. Ситуация на рынке труда и ее оценка имеют двоякое значение: она важна как для обычных семей, так и для предпринимателей, ориентированных на развитие своего дела.
Наряду с Казанью, Екатеринбургом и Обнинском в исследовании выделяются Самара и Пермь: на малых и средних предприятиях в этих городах трудоустроен каждый третий горожанин из числа работающих по найму, следует из исследования ВЭБ.РФ.
По уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2024 года Пермь занимает 5-е место, Тула - 17-е место, Уфа - 21-е место, отмечается в материалах.
Индекс ВЭБ.РФ - открытая аналитическая база качества жизни, охватывающая крупнейшие города России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2024 года география оценки расширилась с 218 до 250 городов, а число показателей увеличилось с 300 до 317. Индекс является ключевым элементом информационно-аналитической системы Города.РФ. Ее пользователи - как горожане, так и представители власти и бизнеса
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном