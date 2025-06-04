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"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского

"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского

Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире в социальной сети Х заявил | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:51+0300

2025-06-04T08:51+0300

2025-06-04T08:51+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире в социальной сети Х заявил экс-советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон."Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — подчеркнул он.Бэннон также призвал лишить Грэма гражданства или арестовать, обвиняя его в подстрекательстве к конфликту с Россией.Ранее СМИ отмечали, что Грэм* предложил законопроект о санкциях против стран, покупающих у России нефть и газ, в рамках диалога по урегулированию конфликта на Украине.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

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украина, сша, владимир зеленский