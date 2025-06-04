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"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского
"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского
Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире в социальной сети Х заявил | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:51+0300
2025-06-04T08:51+0300
2025-06-04T08:51+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире в социальной сети Х заявил экс-советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон."Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — подчеркнул он.Бэннон также призвал лишить Грэма гражданства или арестовать, обвиняя его в подстрекательстве к конфликту с Россией.Ранее СМИ отмечали, что Грэм* предложил законопроект о санкциях против стран, покупающих у России нефть и газ, в рамках диалога по урегулированию конфликта на Украине.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
"Не можем позволить": в США призвали посадить главного союзника Зеленского
Политик Бэннон: сенатор Грэм и Зеленский развяжут Третью мировую войну
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский намерены втянуть США в войну с Россией. Об этом в эфире в социальной сети Х заявил
экс-советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон.
"Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками", — подчеркнул он.
Бэннон также призвал лишить Грэма гражданства или арестовать, обвиняя его в подстрекательстве к конфликту с Россией.
Ранее СМИ отмечали, что Грэм* предложил законопроект о санкциях против стран, покупающих у России нефть и газ, в рамках диалога по урегулированию конфликта на Украине.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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