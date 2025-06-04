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Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы
Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы - 04.06.2025, ПРАЙМ
Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы
КНР с 3 июня открыла импорт ржаной муки и манной крупы из России, следует из документов главного таможенного управления Китая. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:41+0300
2025-06-04T12:41+0300
экономика
россия
бизнес
китай
пекин
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ПЕКИН, 4 июн - ПРАЙМ. КНР с 3 июня открыла импорт ржаной муки и манной крупы из России, следует из документов главного таможенного управления Китая. Ранее, в мае, Россельхознадзор и китайская таможня подписали протоколы о соблюдении инспекционных и карантинных требований к манной крупе и ржаной муке для экспорта из РФ. Согласно уведомлениям, опубликованным китайской стороной, начиная с 3 июня, в соответствии с соответствующими законами и правилами КНР, "разрешается импортировать российскую ржаную муку", а также "разрешается импортировать российскую манную крупу". В документах изложены требования к производителям и стандарты соответствующей продукции, включая требования к упаковке, условиям транспортировки, а также другие требования. Российские производители, как подчеркивается в документах, должны гарантировать, что их продукция соответствует законам и правилам КНР о безопасности пищевых продуктов, а также национальным стандартам безопасности пищевых продуктов Китая. Согласно обнародованным ранее данным китайской таможни, товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,123 миллиарда долларов. По итогам 2024 года, согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России вырос на 1,9%, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
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россия, бизнес, китай, пекин, россельхознадзор
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Пекин, Россельхознадзор
12:41 04.06.2025
 
Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы

Китай с 3 июня открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы

© fotolia.com / KletrУборка урожая
Уборка урожая - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Kletr
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ПЕКИН, 4 июн - ПРАЙМ. КНР с 3 июня открыла импорт ржаной муки и манной крупы из России, следует из документов главного таможенного управления Китая.
Ранее, в мае, Россельхознадзор и китайская таможня подписали протоколы о соблюдении инспекционных и карантинных требований к манной крупе и ржаной муке для экспорта из РФ.
Согласно уведомлениям, опубликованным китайской стороной, начиная с 3 июня, в соответствии с соответствующими законами и правилами КНР, "разрешается импортировать российскую ржаную муку", а также "разрешается импортировать российскую манную крупу".
В документах изложены требования к производителям и стандарты соответствующей продукции, включая требования к упаковке, условиям транспортировки, а также другие требования.
Российские производители, как подчеркивается в документах, должны гарантировать, что их продукция соответствует законам и правилам КНР о безопасности пищевых продуктов, а также национальным стандартам безопасности пищевых продуктов Китая.
Согласно обнародованным ранее данным китайской таможни, товарооборот Китая и России в январе-апреле снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 71,123 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года, согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России вырос на 1,9%, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесКИТАЙПекинРоссельхознадзор
 
 
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