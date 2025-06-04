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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.06.2025, ПРАЙМ

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в мае вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:10+0300

2025-06-04T09:10+0300

2025-06-04T09:10+0300

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в мае вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 52,2 пункта в мае, увеличившись по сравнению с 50,1 пункта в апреле, что свидетельствует о значительном росте объемов производства в компаниях сферы услуг. Рост активности был самым быстрым с января, при этом компании часто связывают рост с увеличением притока новых заказов и укреплением спроса", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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