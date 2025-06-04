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Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:06+0300
2025-06-04T11:06+0300
2025-06-04T11:06+0300
экономика
рынок
мировая экономика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.
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рынок, мировая экономика
Экономика, Рынок, Мировая экономика
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
S&P: индекс PMI в промышленности еврозоны в мае опустился до 50,2 пункта
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг