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Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем | 04.06.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
мировая экономика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&amp;P Global. Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.
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рынок, мировая экономика
Экономика, Рынок, Мировая экономика
11:06 04.06.2025
 
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

S&P: индекс PMI в промышленности еврозоны в мае опустился до 50,2 пункта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк*Денежные купюры
*Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.
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