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Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:06+0300

2025-06-04T11:06+0300

2025-06-04T11:06+0300

экономика

рынок

мировая экономика

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 50,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.

https://1prime.ru/20250604/indeks-858176719.html

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рынок, мировая экономика