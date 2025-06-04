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Фондовые индексы США колеблются после выхода макростатистики

Фондовые индексы США колеблются после выхода макростатистики - 04.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США колеблются после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы США в среду не показывают четкой динамики после публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T17:27+0300

2025-06-04T17:27+0300

2025-06-04T17:27+0300

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рынок

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду не показывают четкой динамики после публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,05%, до 42 541,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,16%, до 19 430,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 982,81 пункта. Минутами ранее все три индекса слабо снижались. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в мае увеличилось на 37 тысяч, что значительно ниже прогнозировавшегося роста на 115 тысяч. "Число занятых по данным ADP не всегда надежно предсказывает ежемесячные данные правительства по занятости, но в текущих условиях сегодняшний сюрприз в виде показателей хуже прогноза может вызвать больше вопросов, чем обычно", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin). Позднее на этой неделе, в пятницу, будут опубликованы данные по рынку труда страны за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. "Ожидается некоторое ухудшение ситуации на рынке труда, связанное с пошлинами, вопрос в том, насколько значительным оно будет и как отреагируют рынки", - добавил Ларкин. Кроме того, как сообщил в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг страны в мае неожиданно снизился - до 49,9% с уровня апреля в 51,6%. Также компания S&P Global опубликовала данные о том, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг США за предыдущий месяц, согласно окончательной оценке, поднялся до 53 пунктов с 50,6 пункта месяцем ранее, в то время как ожидалось значение на уровне 52,1 пункта.

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рынок, индексы, сша