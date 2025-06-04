https://1prime.ru/20250604/issledovanie-858172417.html

Исследование показало, как россияне относятся к одиночеству

Исследование показало, как россияне относятся к одиночеству - 04.06.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, как россияне относятся к одиночеству

Большинство россиян спокойно относится к одиночеству, и чем выше зарплата, тем меньше их гложет это чувство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T04:15+0300

2025-06-04T04:15+0300

2025-06-04T04:15+0300

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян спокойно относится к одиночеству, и чем выше зарплата, тем меньше их гложет это чувство, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Большинство россиян (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 31% одиночество не представляет никакой проблемы, а 38% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: "Самодостаточный человек не бывает одиноким"; "Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода", - говорят такие респонденты. Всего для исследования было опрошено 1600 человек. Тем не менее, практически каждый третий (31%) признается, что не хотел бы остаться один: 11% участников исследования испытывают сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: "Страшно быть одному, если заболел", "Ощущение пустоты без близких". Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (33% против 28% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (35%), тогда как среди россиян старше 35 лет - от 28% до 29%. "Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (35%), среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (25%)", - также выяснилось в ходе исследования. Похоже, экономически активные россияне все меньше зависят от отношений, отмечают аналитики: за 16 лет число тех, кто не хотел бы остаться в одиночестве, сократилось в 1,7 раза (с 51% в 2009 году до 31% сейчас).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество