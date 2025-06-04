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Оборонный экспорт Израиля достиг рекордных 14,7 миллиарда долларов

Оборонный экспорт Израиля достиг рекордных 14,7 миллиарда долларов - 04.06.2025, ПРАЙМ

Оборонный экспорт Израиля достиг рекордных 14,7 миллиарда долларов

Оборонный экспорт Израиля достиг рекордного значения более чем в 14,7 миллиарда долларов в 2024 году, увеличившись на 13% по сравнению с 2023 годом и удвоившись | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:01+0300

2025-06-04T15:01+0300

2025-06-04T15:01+0300

экономика

израиль

экспорт

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - ПРАЙМ. Оборонный экспорт Израиля достиг рекордного значения более чем в 14,7 миллиарда долларов в 2024 году, увеличившись на 13% по сравнению с 2023 годом и удвоившись за последние пять лет, сообщила в среду пресс-служба минобороны еврейского государства. "Министерство обороны Израиля объявляет о рекордном четвертый год подряд экспорте оборонной продукции Израиля, который составил более 14,7 миллиарда долларов в 2024 году, что на 13% больше, чем годом ранее. Свыше половины сделок составили более 100 миллионов долларов каждая... Экспорт оборонной продукции за последние пять лет вырос более чем в два раза", - говорится в сообщении. Израиль в 2023 году продал вооружений на 13 миллиардов долларов, что также стало абсолютным рекордом за всю историю оборонных продаж страны. По данным пресс-службы, 48% оборонного экспорта Израиля составили ракеты различного типа и системы ПВО, 16% пришлось на радары, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), спутниковые и космические системы, 9% - транспортные средства и БТР, 8% - пилотируемая авиация и авионика, 8% - оптоэлектроника, 4% - разведывательные, информационные системы и киберсистемы, 3% - боеприпасы и вооружения. Оставшаяся часть пришлась на системы связи, БПЛА и дроны, платформы для кораблей и прочее. Примечательно, что доля экспорта ракет и систем ПВО в общем объеме оборонного экспорта Израиля увеличилась на 12% по сравнению с 2023 годом. Крупнейшими покупателями израильской оборонной продукции в 2024 году стали страны Европы, на которые пришлось 54% всех заключенных в прошлом году оборонных соглашений. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 23% всех сделок, арабские страны, наладившие отношения с Израилем, - 12%, Северную Америку - 9%, Латинскую Америку - 1%, страны Африки - 1%.

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израиль, экспорт, мировая экономика