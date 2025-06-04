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В Якутии объяснили задымление в салоне самолета

В Якутии объяснили задымление в салоне самолета - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Якутии объяснили задымление в салоне самолета

Задымление в салоне самолета во время рейса Санкт-Петербург - Якутск произошло из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, никто не пострадал, самолет... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T06:00+0300

2025-06-04T06:00+0300

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ЯКУТСК, 4 июн - ПРАЙМ. Задымление в салоне самолета во время рейса Санкт-Петербург - Якутск произошло из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, никто не пострадал, самолет благополучно приземлился в аэропорту, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия". "Четвертого июня 2025 года на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади", - рассказали в пресс-службе. Пассажиры и бортпроводники оперативно обнаружили источник задымления. "Были предприняты соответствующие меры, что позволило избежать более серьезных последствий. Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска", - говорится в сообщении. В авиакомпании напомнили пассажирам о правилах перевозки устройств с литиевыми батареями. "Авиакомпания "Якутия" благодарит пассажиров за понимание и соблюдение правил безопасности, а также выражает признательность экипажу за высокий уровень профессионализма и оперативные действия, предотвратившие развитие нештатной ситуации", - добавили в пресс-службе.

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бизнес, банки, якутск, санкт-петербург