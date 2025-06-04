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В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T06:18+0300

2025-06-04T06:18+0300

2025-06-04T06:18+0300

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ЯКУТСК, 4 мая - ПРАЙМ. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО. Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме. "В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка. "Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.

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бизнес, общество , якутск, санкт-петербург, мвд