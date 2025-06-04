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В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - 04.06.2025, ПРАЙМ
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В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
 Расширен контекст (2-й абзац) | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T06:25+0300
2025-06-04T06:25+0300
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 Расширен контекст (2-й абзац) ЯКУТСК, 4 июн - ПРАЙМ. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО. Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме. "В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка. "Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.
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40
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бизнес, общество , якутск, санкт-петербург, мвд
Бизнес, Общество , Якутск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
06:25 04.06.2025
 
В Якутске пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги

В Якутске пассажирка рейса, на котором загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни

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 Расширен контекст (2-й абзац)
ЯКУТСК, 4 июн - ПРАЙМ. Пассажирка рейса авиакомпании "Якутия", на котором в салоне загорелся пауэрбанк, получила ожоги ступни, она госпитализирована, начата проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось о том, что задымление произошло на борту самолета, который выполнял рейс ЯК-488 Санкт-Петербург - Якутск. Источник был своевременно обнаружен, полет продолжился в штатном режиме.
"В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение, о том, что в медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании "Якутия" сообщением "Санкт-Петербург-Якутск" доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте происшествия следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего, проводится проверка.
"Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался", - добавили в управлении.
 
БизнесОбществоЯкутскСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВД
 
 
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