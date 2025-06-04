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СК после инцидента с блогером на Ярославском вокзале завел дело о похищении
СК после инцидента с блогером на Ярославском вокзале завел дело о похищении - 04.06.2025, ПРАЙМ
СК после инцидента с блогером на Ярославском вокзале завел дело о похищении
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T21:59+0300
2025-06-04T21:59+0300
2025-06-04T21:59+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
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россия, общество , бизнес, москва, рф
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Бизнес, МОСКВА, РФ
СК после инцидента с блогером на Ярославском вокзале завел дело о похищении
СК возбудил уголовное дело после инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
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