https://1prime.ru/20250604/killbill-858205010.html

Маск призвал убить законопроект Трампа с аллюзией на фильм Тарантино

Маск призвал убить законопроект Трампа с аллюзией на фильм Тарантино - 04.06.2025, ПРАЙМ

Маск призвал убить законопроект Трампа с аллюзией на фильм Тарантино

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T23:13+0300

2025-06-04T23:13+0300

2025-06-04T23:28+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выступил против принятия масштабной инициативы президента Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект" с аллюзией на культовый фильм режиссера Квентина Тарантино. "Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства - недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill - ред.)", - написал Маск в соцсети X. Призыв Маска звучит похоже на оригинальное название фильма Тарантино "Убить Билла" (англ. Kill Bill) Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Ранее Маск уже критиковал так называемый "большой красивый законопроект" Трампа, одобренный палатой представителей, заявив, что документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.

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мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, илон маск