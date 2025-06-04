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КНР заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Южной Кореей - 04.06.2025, ПРАЙМ
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КНР заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Южной Кореей
КНР заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Южной Кореей - 04.06.2025, ПРАЙМ
КНР заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Южной Кореей
Пекин готов продвигать стратегическое партнерство с Сеулом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме Ли Чжэ Мёну по случаю его победы на | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:32+0300
2025-06-04T10:32+0300
политика
мировая экономика
южная корея
китай
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ПЕКИН, 4 июн - ПРАЙМ. Пекин готов продвигать стратегическое партнерство с Сеулом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме Ли Чжэ Мёну по случаю его победы на выборах президента Южной Кореи. Как сообщило Центральное телевидение Китая, глава КНР в среду направил телеграмму Ли Чжэ Мёну с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента Южной Кореи. "Китай готов вместе с Южной Кореей… твердо придерживаться направления добрососедства, придерживаться целей взаимной выгоды и взаимного выигрыша, совместно непрерывно продвигать развитие китайско-южнокорейских отношений стратегического партнерства для принесения большей пользы народам двух стран", - говорится в тексте телеграммы, который распространил телеканал. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Южная Корея являются важными соседями и партнерами друг для друга, подчеркнув, что придает большое значение развитию отношений между двумя странами. Президент Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как ЦИК подтвердил его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. В Южной Корее 3 июня прошли внеочередные выборы президента после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением им военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года. Окончательная явка составила рекордные за последние 28 лет 79,4%.
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мировая экономика, южная корея, китай
Политика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ
10:32 04.06.2025
 
КНР заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Южной Кореей

Си Цзиньпин: Пекин готов продвигать стратегическое партнерство с Сеулом

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
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ПЕКИН, 4 июн - ПРАЙМ. Пекин готов продвигать стратегическое партнерство с Сеулом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме Ли Чжэ Мёну по случаю его победы на выборах президента Южной Кореи.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, глава КНР в среду направил телеграмму Ли Чжэ Мёну с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента Южной Кореи.
"Китай готов вместе с Южной Кореей… твердо придерживаться направления добрососедства, придерживаться целей взаимной выгоды и взаимного выигрыша, совместно непрерывно продвигать развитие китайско-южнокорейских отношений стратегического партнерства для принесения большей пользы народам двух стран", - говорится в тексте телеграммы, который распространил телеканал.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и Южная Корея являются важными соседями и партнерами друг для друга, подчеркнув, что придает большое значение развитию отношений между двумя странами.
Президент Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как ЦИК подтвердил его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании.
В Южной Корее 3 июня прошли внеочередные выборы президента после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением им военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года. Окончательная явка составила рекордные за последние 28 лет 79,4%.
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