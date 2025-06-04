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Бывшего посла Южной Кореи в РФ выдвинули на пост советника по безопасности - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Бывшего посла Южной Кореи в РФ выдвинули на пост советника по безопасности
Бывшего посла Южной Кореи в РФ выдвинули на пост советника по безопасности - 04.06.2025, ПРАЙМ
Бывшего посла Южной Кореи в РФ выдвинули на пост советника по безопасности
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:30+0300
2025-06-04T08:30+0300
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СЕУЛ, 4 июн - ПРАЙМ. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента. "Имея глубокий опыт в дипломатии и безопасности, он сыграет ключевую роль в реализации прагматичной внешней политики, высокотехнологичной обороны и мира на Корейском полуострове", — отметил президент. Ви Сон Нак ранее также был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР, а он также участвовал в разработке нынешней внешнеполитической программы Ли Чжэ Мёна.
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общество , южная корея, сеул, рф, мид
Политика, Общество , ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, РФ, МИД
08:30 04.06.2025
 
Бывшего посла Южной Кореи в РФ выдвинули на пост советника по безопасности

Бывшего посла Южной Кореи в России выдвинули на пост советника по безопасности

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СЕУЛ, 4 июн - ПРАЙМ. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выдвинул на пост главы Управления национальной безопасности при президенте и советника по безопасности бывшего посла Республики Корея в РФ Ви Сон Нака, сообщили в администрации президента.
"Имея глубокий опыт в дипломатии и безопасности, он сыграет ключевую роль в реализации прагматичной внешней политики, высокотехнологичной обороны и мира на Корейском полуострове", — отметил президент.
Ви Сон Нак ранее также был спецпредставителем МИД Южной Кореи по КНДР, а он также участвовал в разработке нынешней внешнеполитической программы Ли Чжэ Мёна.
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